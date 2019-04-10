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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
10.04.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

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Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Eyvah Eyvah filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Serileri bulunan Eyvah Eyvah, Kanal D’nin 10 Nisan tarihli yayın akışında yerini aldı. Filmde Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatini devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'in hayatı anlatılıyor. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

İlki 2010 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu ve konusu zaman zaman sinema kuşağı nedeniyle gündeme geliyor. Filmin başrolü klarnetçi Hüseyin'e, hikayenin ve senaryonun da sahibi olan Ata Demirer hayat veriyor. Demirer’e Firuzan rolüyle Demet Akbağ eşlik ediyor. İkiliye kadroda Salih Kalyon ve Özge Borak eşlik ediyor.

KONUSU

Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.

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