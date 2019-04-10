Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Eyvah Eyvah filmi beyaz perde ardından Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Serileri bulunan Eyvah Eyvah, Kanal D’nin 10 Nisan tarihli yayın akışında yerini aldı. Filmde Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatini devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'in hayatı anlatılıyor. Peki, Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
İlki 2010 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu ve konusu zaman zaman sinema kuşağı nedeniyle gündeme geliyor. Filmin başrolü klarnetçi Hüseyin'e, hikayenin ve senaryonun da sahibi olan Ata Demirer hayat veriyor. Demirer’e Firuzan rolüyle Demet Akbağ eşlik ediyor. İkiliye kadroda Salih Kalyon ve Özge Borak eşlik ediyor.
KONUSU
Hüseyin, Trakya’nın bir köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen bir delikanlıdır. İki büyük aşkı klarnet çalmak ve Müjgan ile hayatı mutlu devam ederken, hiç beklemediği bir olay onu köyünden ayırır. İstanbul’a gelen Hüseyin’e önce klarneti, sonra da şarkıcı Firuzan destek olacaktır. İstanbul’un gece klüplerinde fırtına gibi esen Firuzan’ın hayatı rengarenk ve bir o kadar da karışıktır. Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır.
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