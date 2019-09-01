Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte Eyvah Eyvah 3 filminin konusu ve oyuncuları
Eyvah Eyvah filminin devamı niteliğinde olan ve 2014 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah 3 beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmde Hüseyin Badem karakterini yine birbirinden eğlenceli maceralar bekliyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? İşte, merakla beklenen filmle ilgili bazı bilgiler.
Serinin daha önceki filmlerinde de yer alan Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ gibi oyuncular, Eyvah Eyvah 3'te yeniden buluşuyor. Ayrıca Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de Eyvah Eyvah 3’te konuk olarak yer alıyor.
Çekimleri Geyikli’de gerçekleşen Eyvah Eyvah 3’ün senaristliğini ise Ata Demirer yapıyor.
EYVAH EYVAH 3'ÜN KONUSU NE?
Babasını bulduktan sonra hayatının kadını Müjgan’la evlenen Hüseyin Badem, babalık heyecanı yaşıyor. Ancak ikilinin hayatı maddi imkanlar nedeniyle zorlukla geçmektedir. Daha fazla kazanabilmek için ek iş yapmaya devam eden Hüseyin Badem, geceleri Geyikli’nin izbe mekanlarında çalmaktadır. Bu sırada Firuzan ise şöhret basamaklarını birer birer çıkmaktadır. Firuzan artık ünlü bir şarkıcı olsa da ikilinin ortak bir noktası vardır: Hayatlarında yeni bir sınav vermektedirler.
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