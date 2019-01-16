Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Eyvah Eyvah filminin üçüncü serisi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleri Eyvah Eyvah 3’te bambaşka maceralar yaşıyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çekimleri Geyikli’de gerçekleşen Eyvah Eyvah 3’ün yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Ayrıca Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de Eyvah Eyvah 3’te konuk olarak yer alıyor.
EYVAH EYVAH 3 KONUSU
Babasını bulduktan sonra hayatının kadını Müjgan’la evlenen Hüseyin Badem, babalık heyecanı yaşıyor. Ancak ikilinin hayatı maddi imkanlar nedeniyle zorlukla geçmektedir. Daha fazla kazanabilmek için ek iş yapmaya devam eden Hüseyin Badem, geceleri Geyikli’nin izbe mekanlarında çalmaktadır. Bu sırada Firuzan ise şöhret basamaklarını birer birer çıkmaktadır. Firuzan artık ünlü bir şarkıcı olsa da ikilinin ortak bir noktası vardır: Hayatlarında yeni bir sınav vermektedirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle