Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi ve oyuncu kadrosunda kimler var?
Eyvah Eyvah filminin devamı niteliğinde olan ve 2011 yılında vizyona giren Eyvah Eyvah 2 filmi beyaz perdenin ardından televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Komedi türünde yer alan filmin baş rolünü Ata Demirer ve Demet Akbağ paylaşıyor. Peki, Eyvah Eyvah 2 nerede çekildi ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filmle ilgili bilgiler.
Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 2, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. İlk filmde aşık olduğu kızı istemek için Firuzan ile yollara düşen Hüseyin'i Eyvah Eyvah 2'de ilginç maceralar bekliyor. İşte, Eyvah Eyvah 2 filmi hakkında merak edilenler.
Başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak’ın paylaştığı; oyuncu kadrosunda Salih Kalyon, Tanju Tuncel ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı Eyvah Eyvah 2, 7 Ocak 2011 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. 'Eyvah Eyvah 2'nin Geyikli ve Bozcaada'da başlayan çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de gerçekleşti.
EYVAH EYVAH 2'NİN KONUSU NE?
Maceranın İstanbul ayağında Babasını bulan Hüseyin, Geyikli'ye geri döner. Babasını dedesi ve ninesinin yanına yerleştiren Hüseyin, ilk etapta olaya adapte olamaz. bu arada aklı Hala Hemşire Müjgan'dadır. Fakat Bu seferde önüne engel olarak Kasabaya yeni tayin olan doktor çıkar. Doktordan huylanan Hüseyin onu saf dışı bırakmak için türlü yollara başvurur ancak bu yolların sonu bir yere çıkmaz ve her seferinde rezil olur. En sonunda Firuzan'ın aklına bir fikir gelir ve Hüseyin kıza evlenme teklif etmek için sağlık ocağına gider. Ancak doktor yine oradadır ve Hüseyin'in hayalleri iyice yıkılır. Daha sonra Müjgan'ın ailesi Edremit'den Geyikli'ye gelir. yolda Hüseyin ile karşılaşan ailenin daha sonraki yolculukları tam bir komediye dönüşür. Hüseyin ne kadar kendini affettirmeye uğraşsa da yine dibe batar.
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