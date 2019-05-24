EYS’nin bu haftaki konukları kimler?
Eser Yenenler Show’un 24 Mayıs tarihli konukları belli oldu. Cuma gecelerinin eğlenceli programı Eser Yenenler Show'a bu hafta yine birbirinden sürpriz isimler konuk olarak katılacak. Peki, o isimler kimler? İşte, EYS’nin bu haftaki konukları
TV8'in eğlenceli programı Eser Yenenler Show (EYS) yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Kızım dizisinin hemen ardından yayınlanacak olan EYS’de sanat dünyasının sevilen isimleri ağırlanacak. EYS'nin 23. bölümünde konuklar Gülben Ergen, Özer Atik, Melis Babadağ, Cem Gelinoğlu ve Güven Hokna...
22. BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?
EYS'nin 22. bölümünde konuklar Ece Seçkin ve muhteşem illüzyon gösterileriyle Kıvanç ve Burak olmuştu.
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