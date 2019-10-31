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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında?

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Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında?

Sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak oldu. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi olmuştu. Peki, Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında?

YouTube'da çektiği vloglarla adını duyuran Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi. Tarih öğretmeni bir baba ve halkla ilişkiler uzmanı bir annenin oğlu olan Orkun Işıtmak’ın ailesi İzmir’de yaşıyor. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite'sini kazanıp İstanbul'a taşındı. Orkun Işıtmak, henüz 11 yaşındayken çektiği sihirbazlık videolarıyla ün kazandı. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çeken Orkun Işıtmak, 2018 yılında "İyi Oyun"filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi oldu, ardından "En Yüksekten Atlayan Türk" ünvanını aldı. Video çekmeye tek başına başlayan Orkun Işıtmak'ın şimdi 9 kişilik bir ekibi var. 

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