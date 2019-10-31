Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında?
Sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak oldu. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi olmuştu. Peki, Exatlon'un sunucusu Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında?
YouTube'da çektiği vloglarla adını duyuran Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi. Tarih öğretmeni bir baba ve halkla ilişkiler uzmanı bir annenin oğlu olan Orkun Işıtmak’ın ailesi İzmir’de yaşıyor. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite'sini kazanıp İstanbul'a taşındı. Orkun Işıtmak, henüz 11 yaşındayken çektiği sihirbazlık videolarıyla ün kazandı. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çeken Orkun Işıtmak, 2018 yılında "İyi Oyun"filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer ödülünün sahibi oldu, ardından "En Yüksekten Atlayan Türk" ünvanını aldı. Video çekmeye tek başına başlayan Orkun Işıtmak'ın şimdi 9 kişilik bir ekibi var.
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