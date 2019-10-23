Exatlon yarışmasının sunucusu Orkun Işıtmak kimdir?
Exatlon yarışmasının sunucusu ünlü YouTuber Orkun Işıtmak oldu. Exatlon yarışmasının Türkiye'de çekileceğini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmanın sunuculuğu için Orkun Işıtmak ile anlaştığını açıkladı. Peki, Exatlon yarışmasının sunucusu Orkun Işıtmak kimdir?
YouTube'da çektiği vloglarla adını duyuran Orkun Işıtmak, 8 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi. Tarih öğretmeni bir baba ve halkla ilişkiler uzmanı bir annenin oğlu olan Orkun Işıtmak’ın ailesi İzmir’de yaşıyor. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite'sini kazanıp İstanbul'a taşındı. 2012 yılından beri eğlence ve oyun içerikli videolar çeken Orkun Işıtmak, 2018 yılında "İyi Oyun"filminde oynadı. 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En iyi YouTuber/Instagrammer Ödülünün Sahibi Oldu.
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