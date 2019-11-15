Exatlon yarışmacısı Zeynep Aleyna Şen kimdir?
Zeynep Aleyna Şen, Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri oldu. YouTube ve Instagram paylaşımlarıyla tanınan Zeynep Aleyna Şen, vlog ve makyaj videolarıyla öne çıkıyor. Genç YouTuber gezdiği yerleri de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki, Exatlon yarışmacısı Zeynep Aleyna Şen kimdir?
Youtube kanalında Makyaj/Vlog içerikleri yayınlayan Zeynep Aleyna Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini sürdürüyor. 14 Şubat 2011 tarihinden bu yana YouTube sayfası olan Zeynep Aleyna Şen, 2018 yılından bu yana video paylaşım sitesini aktif bir şekilde kullanıyor. Zeynep Aleyna Şen, bir dönem eğitim amacıyla İngiltere’de kaldı.
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