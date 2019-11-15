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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Exatlon yarışmacısı Hayrettin kimdir?

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Exatlon yarışmacısı Hayrettin kimdir?

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri oldu. Hayrettin, Kalk Gidelim, İlk Öpücük, Vezir Parmağı gibi projelerle tanınan Hayrettin, skeç tadındaki videolarıyla zaman zaman sosyal medyaya da konu olmuştu. Peki, Exatlon yarışmacısı Hayrettin kimdir?

Türk oyuncu, sunucu, komedyen Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Hayrettin, üniversitede bölümü olan Reklamcılığı okurken sınıftan bi’ grup arkadaşıyla videolar çekip internete koymaya başladı ve aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde arkadaşlarıyla beraber tiyatro çalışmalarında bulundu. 2009 senesinde arkadaşlarıyla sahneye koydukları ‘Kral Übü’ oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayrettin bu oyunda kral Übü karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Üniversitenin son senesinde arkadaşlarıyla ‘Issız Adam’ı izlemeye gitti ve 1 hafta içinde o filmi tiye alan ‘Kızsız Adam’ı çektiler ve bu video o dönem önce internette, sonra televizyon ve basında geniş bir şekilde yer bulur. O videodan sonra Hayrettin sırasıyla ‘Turkcell’ reklam filmi, ‘Gelecekten Bir Gün’ sinema filmi, ‘Doritos’ reklam kampanyası ve kendi adını taşıyan ‘Hayrettin’ programını yaptı. 2010 senesinden sonra üniversiteler zincirinden oluşan, hatırı sayılır bir kitleye gösterilerde bulundu. 2013 yılında Harry isimli yarışma programını keyifle sundu.

2013 yılı Eylül ayında kendisini geliştirmek için 1 yıl Amerika’nın Los Angeles şehrinde yaşadı. Hayrettin, zaman zaman Ti’ye aldığı video paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

 

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