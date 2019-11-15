Exatlon yarışmacısı Gözde Demiral (MiaFitz) kimdir, kaç yaşında?
Gözde Demiral (MiaFitz), Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri oldu. Twitch yayıncısı olan Gözde Demiral, MiaFitz adıyla tanınıyor. Peki, Exatlon yarışmacısı Gözde Demiral (MiaFitz) kimdir, kaç yaşında?
Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Gözde Demiral’in hayatına dair bilgileri derledik. Gözde Demiral namıdiğer MiaFitz, 1998 yılında İzmir‘de dünyaya geldi. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi aldı ancak 2017 yılında bırakmak zorunda kaldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sinema ve dijital medya bölümünden mezun oldu. Türkiye’nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde “Yılın Kadın Yayıncısı” ödülünü aldı.
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