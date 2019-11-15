Exatlon yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında?
Exatlon Challenge’da yarışacak 18 isimden biri de Dilan Ay oldu. Instagram’ı aktif bir şekilde kullanan ve bu platform sayesinde tanınan Dilan Ay, spor rutini, kendi cilt bakım ve makyaj deneyimlerini paylaşıyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Dilan Ay kimdir, kaç yaşında?
Exatlon Challenge yarışmasıyla gündeme gelen Dilan Ay’ın hayatına dair bilgileri derledik. Aslen Mardinli olan Dilan Ay, 11 Nisan 1995 yılında dünyaya geldi. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Instagram fenomeni, lisansını Beykent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk eğitimi alan Payitaht Abdülhamid dizisinde birkaç bölüm oynadı. Youtube'daki kanalında sağlıklı beslenmeye yönelik önerilerde bulunan Dilan Ay’ın en büyük hayali dünyayı gezmek.
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