Exatlon ne zaman başlayacak? 2019 Exatlon yarışmacıları

Exatlon, nasıl bir yarışma olduğu ve ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye takımında geçtiğimiz yılın Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya da yer alacak. Peki, Exatlon ne zaman başlayacak? İşte, yarışma hakkında detaylı bilgiler

EXATLON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exatlon yarışması için hazırlıkların başladığı ve yarışmanın yakın zaman içerisinde ekranlarda olması bekleniyor.

EXATLON 2019 TÜRKİYE TAKIMI İÇİN YARIŞMACILAR

Türk takımının kadrosunda 2019 yılında Survivor'da yarışan Emre Durak, Yusuf Karakaya, Melisa Emirbayer, Okay Köksal, Seda Ocak'ın yanı sıra Sema Aydemir Yiğit Dikmen ve Damla Can yer alıyor

Romanya: Cristian Corneliu Pulhac, Gabriel Nedelcu, Cristina Constantinescu, Larisa Elena Vasile, Sorin Iulian Pitea, Onut Stefan Floroaica, Iuliana Aradi, Madalina Georgeta Predon...

Kolombiya: Betto Urrego, Dumar Roa Rıuz, Valentina Ortiz, Naty Gıraldog, Juan Jose Trujıllo, Jonatan Serna Martinez, Veronica Gutierrez, Isabel Orozco...

Meksika: Melisa Ramos, Mati Alvarez, Heliud Pulido, Haber Gallegos, Parejita Lopez, Marysol Cortes, Stephania Gomez, David Juarez, Eugenio Martell, Fernando Casanova..



EXATLON PARKURLARI NASIL OLUŞUYOR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışıyorlar.

Her parkur güç, denge, hız, problem çözme, konsantrasyon ve atış bölümlerinden oluşmaktadır.

Renkli parkurlar, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, siyah ve beyaz renklerinden oluşan parkurlar on puanlık olup takım halinde oynanan oyunlardır. Yarışmacılar takımlarına puan kazandırmakla kalmaz, bireysel olarak da puan biriktirir. Gri parkur ise 5 puanlıktır ve her takımdan ikişer kişi seçilerek oynanır.

Mini oyunlar ile yarışmacıların motivasyonunu arttırmak amacı ile tahmine, reflekse ya da şansa dayalı olarak hazırlanan mini oyunlarda, iki takımdaki tüm yarışmacılar oyuna başlar, elenerek son oyuna kadar gelirler. Kazanan bir kişi kendi takımından bir kişiyi de seçerek belirlenen ödüle gitmektedir.

MARKET, İLETİŞİM VE BONUS OYUNLAR EXATLON'DA DA YER ALIYOR

Market/Restoran oyunu: Oyunun sonunda belli bir miktar para ödülü kazanılır, bu ödül program için özel tasarlanmış market ya da restoranda harcamak üzere verilir. Örneğin markette belli bir miktarda yumurta ya da patates ya da restoranda kişi başı hazır gıda şeklinde harcanabilir ve bu ödüller her hafta değişkenlik göstermektedir.

İletişim oyunu: Bu oyunda yarışmacılar aileleri ile internet, mektup ya da görüntülü görüşme imkanına sahip olmaktadır.

Bonus oyunlar: Bu oyun çeşidinde yarışmacılara bulundukları bölgenin dışında gerçekleştirilen basketbol gibi spor faaliyetlerini izleme ya da yine farklı bölgelerdeki eğlence alanlarını (Aquapark vb.) ziyaret etme imkanı verilmektedir.

YARIŞMALARDA ÖDÜLLER NASIL OLUŞUYOR?

Oynanan parkurlar sonucunda kazanan takımlar bir ödülün sahibi olmaktadır. Yarışmacılar için en önemli oyun Kamp ekstra oyunudur. Bu oyunu kazanan takım bir sonraki Kamp ekstra oyununa kadar içerisinde banyo, mutfak, veranda, yatak odası ve oturma odası olan ahşap bir evde kalmaya hak kazanırken kaybeden takım ise içerisinde sadece uyku tulumu ve alet çantası bulunan 3 tarafı kapalı bir barakada kalırlar. Her iki yaşam alanında da antrenman yapabilecekleri bir alan ve atış denemeleri yapmaları için bırakılan materyaller bulunmaktadır.

ELEMELER DE YER ALIYOR

Kaybeden takım eleme alanına giderek hafta boyunca parkurlarda başarılı olan bir yarışmacı ile bireysel Exathlon oyununda galip gelen farklı bir yarışmacı elenmesi için birer isim söyler. Daha sonra bütün takım oylama ile bir kişi daha seçer. İsmi söylenen üç yarışmacı halk oylamasına çıkarlar ve en az oyu alan yarışmacı Exathlon'a veda eder.

EXATLON FORMATI NASILDIR?

Programda takımlar birbirlerinden ayrı yerleşkelerde yaşar, her haftanın sonunda kaybeden takımdan bir yarışmacı elenir. Takımda amatör, yarı profesyonel ya da olimpiyatlara katılmış sportmen bireylerden oluşmaktadır.

Yarışma, her iki takımın da oyun alanına getirilip tanıştırılmalarıyla başlar. İki farklı renkler ile ayrılmış olan takım yarışmacıları yarışma boyunca bedensel, zihinsel ve kondisyon oyunlarında karşı karşıya gelmektedir. Her takım rakip takımdan bir kişi ile eşleşir, parkura aynı zamanda başlarlar. Engelleri eksiksiz ve kuralına uygun olarak geçen yarışmacı takımına bir puan kazandırmış olur. Toplamda on puana ilk ulaşabilen takım oyunu kazanmaktadır.

Oyunlarda eşleşecek yarışmacıların seçilmesi daha önceki yarışmayı kazanmış olan takımdaki yarışmacıların ilk rakibi seçmesiyle başlar. Bu sebeple Exathlon, takım olarak hamle yapma ve savunma stratejilerini de ön plana çıkartmaktadır.

Program, bir sunucu ve oyun esnasında oluşabilecek anlaşmazlık hallerine müdahale edip sonuçlandırmakla görevli bir hakem tarafından takip edilmektedir.