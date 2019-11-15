Exatlon Furkan Yaman kimdir ve kaç yaşında?
Exatlon yarışmacıları arasında yer alan Furkan Yaman, yarışmayı takip eden pek çok kişinin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. 1999 yılında dünyaya gelen Furkan Yaman, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. İşte, Furkan Yaman hakkında bazı bilgiler
Furkan Yaman, 1999 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü ve evin tek erkek çocuğudur. 2015’ten bu yana video paylaşımlarında bulunuyor. YouTube’da oyun ve eğlence videoları hazırlayan Furkan Yaman, videolarından elde ettiği gelirlerle ticarete adım atarak ünlü bir burger firması açtı.
Furkan Yaman, eğlence içerikleri üreten bir Youtuberdır. 3.29 MN abone sayısı ve 795.249.748 görüntülenme sayısına sahip. Instagram hesabında ise 1MN takipçisi bulunuyor ve paylaşımları ortalama 150K like alıyor.
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