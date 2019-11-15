Exatlon Furkan Kaya kimdir? Ağır Sağlam Furkan Kaya kaç yaşında?
Exatlon Challenge isimli yarışmanın önemli adaylarından birisi olan Furkan Kaya, Youtube kanalı ve sosyal medya hesabı üzerinde kullandığı Ağır Sağlam ismiyle dikkat çekiyor. Peki, güçlü vücudu ile dikkat çeken Ağır Sağlam Furkan Kaya kimdir? İşte, Exatlon Challenge yarışmacısı Ağır Sağlam Furkan Kaya hakkında detaylı bilgiler
Exatlon yarışmasında yarışacak olan Furkan Kaya, izleyicilerin araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Ağır Sağlam ismiyle Youtube üzerinde dikkatleri üzerine çeken Furkan Kaya kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
AĞIR SAĞLAM FURKAN KAYA KİMDİR?
Ağır Sağlam isimli kanalın yayıncılarından birisi olan Furkan Kaya, Şehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunudur. Kuvvet, kondisyon ve postür düzeltici egzersizler eğitmeni olan Furkan Kaya, Powerlifting ve Strongman sporcusudur.
24 yaşındaki Furkan Kaya'nın Youtube'da 446 bini aşan takipçisi bulunuyor. 15 Temmuz 2014'te açtığı hesabın bu zamana kadar 61.343.324 görüntülemesi yer alıyor. Diyet ve antrenman için profesyonel koçluk yapan Ağır Sağlam'ın Instagram’da 83K takipçisi var.
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