Exatlon Cup Türkiye yarışmacısı Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında?
İnternetten yayınlanacak olan Exatlon Cup Türkiye yarışmacısının, yarışmacılarının biyografileri merak ediliyor. Yarışmacıların bir çoğunun Survivor geçmişinin olması ve geçtiğimiz sezonda Survivor'da yarışmalarının ardından bu kez farklı bir platformda diğer ülkelerin yarışmacılarına karşı boy gösteriyorlar. Peki Exatlon Cup Türkiye takımının yarışmacısı olan Melisa Emirbayer kimdir?
Exatlon Cup yarışmasının bu yıl düzenlenen serisinde yayınlar internet sitesinden gerçekleştiriliyor. Survivor yarışmasında iyi performans gösteren isimlerden kurulan kadrolarla birlikte Exatlon Cup'ta ülkeler yarışıyor. Peki Exatlon Cup Türkiye takımının sevilen ismi Melisa Emirbayer kimdir? İşte yarışmacının hayatından bilgiler
2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.
Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.
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