Exatlon Cup Türkiye yarışmacısı Emre Durak kimdir?
İnternetten yayınlanacak olan Exatlon Cup Türkiye yarışmacısının, yarışmacılarının biyografileri merak ediliyor. Yarışmacıların bir çoğunun Survivor geçmişinin olması ve geçtiğimiz sezonda Survivor'da yarışmalarının ardından bu kez farklı bir platformda diğer ülkelerin yarışmacılarına karşı boy gösteriyorlar. Peki Exatlon Cup Türkiye takımının yarışmacısı olan Emre Durak kimdir?
Exatlon Cup yarışmasının bu yıl düzenlenen serisinde yayınlar internet sitesinden gerçekleştiriliyor. Survivor yarışmasında iyi performans gösteren isimlerden kurulan kadrolarla birlikte Exatlon Cup'ta ülkeler yarışıyor. Peki Exatlon Cup Türkiye takımının sevilen ismi Emre Durak kimdir? İşte yarışmacının hayatından bilgiler
Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.
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