Exatlon Challenge yarışmacısı Uras Benlioğlu kimdir? Kaç yaşındadır?
Exatlon Challenge yarışması ile birlikte yarışmacılar arasında bulunan Uras Benlioğlu'nun biyografisi internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Uras Benlioğlu kimdir ve kaç yaşındadır?
Exatlon Challenge yarışmacısı Uras Benlioğlu'nun kim olduğu birçok kişinin merak ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor. Youtube'da ürün inceleme videoları ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Uras Benlioğlu'nun hayatı merak ediliyor.
Uras Benlioğlu 16 Şubat 1982 doğumlu. 37 yaşındaki Youtuber Uras Benlioğlu, ürün inceleme/eğlence içeriklerine sahip bir Youtube kanalına sahiptir. Abone sayısı 2,59 MN. Görüntülenme sayısı ise 632.765.632. Uras’ın Instagram hesabında ise 565K takipçisi bulunuyor ve gönderi başına aldığı ortalama like sayısı 50K.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle