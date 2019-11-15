Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir?
Exatlon Challenge yarışması bugün Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları paylaşması ile birlikte internette aranan konular arasında yer alıyor. Bu yarışmacılar arasında en merak edilen isimlerden biri de Mendebur Lemur ismiyle Youtube yayıncılığı yapan yarışmacı oluyor. Peki Mendebur Lemur kimdir?
Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur, dikkat çeken yarışmacılar arasında yer almaya başladı. Exatlon Challenge yarışmasında yer alacak olan Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir?
Mendebur Lemur'un özellikle çektiği video serileri arasında yurt dışından satın aldığı ürünler geliyor. Yayıncının bir diğer dikkat çeken özelliği ise 3D yazıcı ile ürettiği ürünleri yayınlarında tanıtması.
Mendebur Lemur, eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur’un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur’un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.
Mendebur Lemur kimdir?
Gerçek ismi Hakan olan yayıncı Bursa'da yaşıyor.
Neden Mendebur Lemur?
Sosyal medya hesabında bu yayın ismini neden kullandığını açıklayan Lemur, ismin çıkış fikrini biyografisine şu şekilde aktarmış;
Geceler benim için huzurlu saatler ve gece yaşayıp gündüz uyumayı seviyorum Latince anlamı "Gecenin Ruhu" olan bu hayvancıklar da geceleri aktif yaşamakla birlikte çok karmaşık saatlerde de aktif olabiliyorlar bu da benim karakterime fazlasıyla uyuyor.
Mendebu
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