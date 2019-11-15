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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir?

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Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir?

Exatlon Challenge yarışması bugün Acun Ilıcalı'nın yarışmacıları paylaşması ile birlikte internette aranan konular arasında yer alıyor. Bu yarışmacılar arasında en merak edilen isimlerden biri de Mendebur Lemur ismiyle Youtube yayıncılığı yapan yarışmacı oluyor. Peki Mendebur Lemur kimdir?

Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur, dikkat çeken yarışmacılar arasında yer almaya başladı. Exatlon Challenge yarışmasında yer alacak olan Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Mendebur Lemur kimdir?

Mendebur Lemur'un özellikle çektiği video serileri arasında yurt dışından satın aldığı ürünler geliyor. Yayıncının bir diğer dikkat çeken özelliği ise 3D yazıcı ile ürettiği ürünleri yayınlarında tanıtması.

Mendebur Lemur, eğlence içerikleri ürettiği Youtube kanalında 1MN abonesi bulunuyor. Görüntülenme sayısı ise 151.273.248. Lemur’un aynı zamanda Twitch hesabı da bulunuyor. Burada ise 14,725K takipçisi bulunuyor ve 67,824K görüntülenme almış. Lemur’un Instagram hesabında ise 187K takipçisi var ve gönderileri ortalama 50K like alıyor.

Mendebur Lemur kimdir?

Gerçek ismi Hakan olan yayıncı Bursa'da yaşıyor.

Neden Mendebur Lemur?

Sosyal medya hesabında bu yayın ismini neden kullandığını açıklayan Lemur, ismin çıkış fikrini biyografisine şu şekilde aktarmış;

Geceler benim için huzurlu saatler ve gece yaşayıp gündüz uyumayı seviyorum Latince anlamı "Gecenin Ruhu" olan bu hayvancıklar da geceleri aktif yaşamakla birlikte çok karmaşık saatlerde de aktif olabiliyorlar bu da benim karakterime fazlasıyla uyuyor.

Mendebu

 

 

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