Exatlon –Challenge nedir? Exatlon –Challenge yarışmacıları kimler?
Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından Exatlon Challenge yarışmasının kadrosunu açıkladı. Kadroda YouTuber ve Instagram fenomenlerinden oluşan 18 isim var. Exatlon –Challenge’ın YouTube üzerinden yayınlanacak.
Exatlon –Challenge yarışmacıları arasında şu isimler var: Doğan kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Uras Benlioğlu, Burce Yağmur Karabal, Zeynep Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, MiaFitz, Hayrettin, Mendebur Lemur, Öykü Berkan, AğırSağlam (Furkan Kaya), Elanur, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun ışıtmak
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