Evrim Doğan kimdir?
Evrim Doğan kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Pelin karakteriyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Evrim Doğan'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Evrim Doğan kimdir?
Evrim Doğan 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi ve 2002 yılında buradan mezun oldu.
İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde yaşadı ve Pelin karakterini canlandırdı. 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde Sakine karakterini canlandırdı.
Şubat, Vicdan gibi dizilerde de rol alan Evrim Doğan son olarak 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli adlı sinema filminde Nurten rolü ile boy gösterdi.
Evrim Doğan’ın Oynadığı Diziler
Gülümse Yeter / Nermin / 2016
Vicdan / Gizem / 2013
Şubat / Kurban / 2012
Dinle Sevgili / Sakine / 2011
Arka Sıradakiler / Öğrenci Velisi Suna / 2007
Cennet Mahallesi / Pelin / 2004
Evrim Doğan’ın Oynadığı Filmler
Sevimli Tehlikeli / 2015
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