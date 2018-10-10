Evrim Doğan kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.10.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Evrim Doğan kimdir?

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Evrim Doğan kimdir?

Evrim Doğan kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Pelin karakteriyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Evrim Doğan'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Evrim Doğan kimdir?

Evrim Doğan 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi ve 2002 yılında buradan mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde yaşadı ve Pelin karakterini canlandırdı. 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.
2011 yılında Dinle Sevgili dizisinde Sakine karakterini canlandırdı.

Şubat, Vicdan gibi dizilerde de rol alan Evrim Doğan son olarak 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli adlı sinema filminde Nurten rolü ile boy gösterdi.

Evrim Doğan’ın Oynadığı Diziler

Gülümse Yeter / Nermin / 2016
Vicdan / Gizem / 2013
Şubat / Kurban / 2012
Dinle Sevgili / Sakine / 2011
Arka Sıradakiler / Öğrenci Velisi Suna / 2007
Cennet Mahallesi / Pelin / 2004

Evrim Doğan’ın Oynadığı Filmler

Sevimli Tehlikeli / 2015

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