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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 07:52, Son Güncelleme:

Evlilik programıyla tanınmıştı: Azim Kaan Güvenilir kimdir?

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Evlilik programıyla tanınmıştı: Azim Kaan Güvenilir kimdir?

Survivor 2019'a yeni yarışmacı olarak Azim Kaan Güvenilir katıldı. Türk takımına dahil olan Azim Kaan Güvenilir, Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla adını duyurmuştu. Peki, Azim Kaan Güvenilir kimdir, kaç yaşında?

Azim Kaan Güvenilir, 1990 yılına dünyaya geldi. Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla tanındı, gelin adayı Solmaz ile yaşadığı beraberlikle dikkatleri üzerine çekti 2017 yılında Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde oynadı ancak dizinin ekran macerası kısa sürdü. Aynı dizi projesinde yer alan ve evlenecekleri konuşulan Azim Kaan Güvenilir  ve Solmaz Çiros, sürpriz bir kararla ayrıldı. Spora fitness ile başlayan Azim Kaan Güvenilir, bir süre amatörde futbol oynadı.

Azim Kaan Güvenilir Survivor hazırlıkları sırasında ise kendisini şöyle anlatmıştı: “Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum. Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.”

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