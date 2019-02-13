Evlilik programıyla tanınmıştı: Azim Kaan Güvenilir kimdir?
Survivor 2019'a yeni yarışmacı olarak Azim Kaan Güvenilir katıldı. Türk takımına dahil olan Azim Kaan Güvenilir, Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla adını duyurmuştu. Peki, Azim Kaan Güvenilir kimdir, kaç yaşında?
Azim Kaan Güvenilir, 1990 yılına dünyaya geldi. Evleneceksen Gel isimli evlilik programıyla tanındı, gelin adayı Solmaz ile yaşadığı beraberlikle dikkatleri üzerine çekti 2017 yılında Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde oynadı ancak dizinin ekran macerası kısa sürdü. Aynı dizi projesinde yer alan ve evlenecekleri konuşulan Azim Kaan Güvenilir ve Solmaz Çiros, sürpriz bir kararla ayrıldı. Spora fitness ile başlayan Azim Kaan Güvenilir, bir süre amatörde futbol oynadı.
Azim Kaan Güvenilir Survivor hazırlıkları sırasında ise kendisini şöyle anlatmıştı: “Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum. Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum. Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.”
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