Eşref Kolçak kimdir? İşte Eşref Koçak'ın hayatı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, gündemde yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Türk sinemasının başarılı ismini merak eden internet kullanıcıları Eşref Kolçak'ın hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı. Birçok sinema ve tiyatro oyununa imzasını atan Eşref Kolçak, şimdiye kadar 180 tane projede yer aldı. İşte, usta oyuncu Eşref Kolçak'ın hayatı ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.
Türk sinemasının başarılı ve unutulmaz isimlerinden olan Eşref Kolçak, sağlık nedenlerinden dolayı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Başarılı oyuncudan acı haberin gelmesi ile Eşref Kolçak'ın hayatı ve yer aldığı sinema filmleri, sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. 1947 yılında ilk sinema filmini çeviren Kolçak aynı zamanda, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden müzisyen Harun Kolçak'ın da babasıydı. İşte, Eşref Kolçak'ın biyografisi ve yer aldığı projeler...
Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum'da dünyaya geldi. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Sultanahmet Sanat Enstitüsü'ne girdi ancak bitiremedi. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. 1944 yılında Atilla Revüsü'nde, 1945 yılında Ses Opereti'nde sahneye çıktı. 1947 yılında ilk filmini çevirdi. Sanat hayatı boyunca 180 sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıydı. Kanser tedavisi gören sanatçı Harun Kolçak 2017 yılında hayata gözlerini yummuştu.
ÖDÜLLERİ
2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü
2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle
1961 Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna
YER ALDIĞI PROJELER
New York'ta Beş Minare (2010)-Fırat'ın Dedesi
Kollama (2011)- Mazhar Bey
Yalan Dünya (2007) - Nezih
Tutkunum Sana (2006)) - Şeref
Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (2006) - Salim Bey
Zeynep (2005) - Seyfi Bey
Kimsesiz Zaman Tasvirleri (2004)
Kayıp Aşklar (2004)
Yadigar (2004) - Ethem Albay
Yağmur Zamanı (2004) - Sadık
Çanakkale: Son Kale (2003)
Umutların Ötesi (2003)
Kınalı Kar (2002) - Hulusi
Yeşil Işık (2001)
Aşk Hırsızı (2000)
Ağaçlar Ayakta Ölür (2000)
Güle Güle (1999) - Celal
Sırılsıklam (1998)
Affet Bizi Hocam (1998)
İntizar (1997)
Bir Umut (1997)
Hüzün Çiçeği (1996)
Sahte Dünyalar (1995)
Çiçek Taksi (1995) - Fırtına Murat
Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık (1994)
Rüyalara Gelin (1993)
Berlin in Berlin (1993) - Ekber
Zirvedekiler (1993)
Hüdayi Yolu / Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) - Üftade Hz.
Yağmur Beklerken (1992)
Polis (1992)
Aile Bağları (1991)
Köroğlu (1991)
Vurguna İnmek (1990)
Yuva (1990) - Sadri
Kanun Savaşçıları (1989)
Meçhul Tohum (1988)
Yaşamak (1988)
Hanım (1988) - Necip
Benim Olsaydın (1987)
Bomba (1987)
Çakırcalı Mehmet Efe (1987)
Yavrumu Kurtarın (1987)
Çatallı Köy (1987)
Kuruluş / Osmancık (1987) - Gündüz Bey
Dikenli Yol (1986)
Yarın Ağlayacağım / Erkekler de Ağlar (1986) - Mazmanoğlu
Çalıkuşu (1986) - Şeyh Yusuf
Altar (1985) - Zodiak
Domdom Kurşunu (1985)
Yaranamadım (1985)
Suçlu Gençlik (1985)
Kahreden Gençlik (1985)
Feryat (1983)
Kahır (1983)
Esir (1983)
İkimiz De Sevdik (1983)
Küçük Ağa (1983) - Binbaşı Hamdi
Dört Yanım Cehennem (1982)
Kelepçe (film) (1982)
Öğretmen Kemal (1981)
Takip (1981)
Unutulmayanlar (1981) - Eşref Baba
Önce Hayaller Ölür (1981)
Fırat (1979)
Hayat Harcadın Beni (1979)
Süpermen Dönüyor (1979) - Prof. Çetinel
Ölüm Görevi (1978) - Haşmet
Kaybolan Yıllar (1978)
Görünmeyen Düşman (1978) - Haldun
Denizin Kanı (1978)
Akrep Yuvası (1977) - Kadırgalı Tahir
Şeref Sözü (1977) - Eşref bey
Silah Arkadaşları (1977)
Lanet / İlenç (1977)
Yuvanın Bekçileri (1977)
Hain (1977)
Hedefteki Adam (1977)
Yıkılmayan Adam (1977)
Bedia (1977) - Halil
Tek Başına (1976)
Kader Bu (1976)
Mikrop (1976)
Örgüt (1976)
Seni Sevmekle Suçluyum (1976)
Bizim Düğün Ne Zaman (1976)
Gurbetçiler Dönüyor (1976) - Necmi
Şafakta Buluşalım (1975) - Semih Bey
Cemil (1975) - Tahsin Erkoç
Kanlı Sevda (1974)
Kalleş (1974)
Alo Polis (1974)
Eski Kurtlar (1974)
Şehitler (1974)
Kurt Kapanı (1973)
Soğukkanlılar (1973)
Topal (1973)
Vahşet (1973)
Bu Toprağın Kızı (1973)
Cezanı Çekeceksin (1972)
Son Duanı Et (1972)
Silahlar Affetmez (1971)
Üç Öfkeli Adam (1971)
Kartallar (1971)
Bela Çiçekleri (1970)
Bu Yumruk Sana (1970)
Ölüm Pazarı (1970)
Günahını Kanlarıyla Ödediler (1969)
Beyaz Mendilim (1969)
Emmioğlu (1969)
Eşkiya Aşkı (1969)
Satılık Gelin (1969)
Şeytanın Oyunu (1969)
Kardeş Kurşunu (1969) - Ahmet
Mekansız Kurtlar (1968)
Cehennemde Boş Yer Yok (1968)
Kurşun Yolu (1968)
Bir Mahkum Kaçtı (1968)
Kızgın Adam (1968)
Dertli Pınar (1968) - Ali
Kara Kartal (1967)
Kocadağlı (1967)
İslamoğlu (1966)
Kanlı Pazar (1966) - Ali
Kıran Kırana (1966)
Namus Borcu (1966)
Ölüm Busesi (1966)
Dalgacı Mahmut (1965)
Düşman Kardeşler (1965)
Kanunsuzlar (1965)
Yumruk Yumruğa (1965) - Eşref
Filinta Kadri (1964)
Yalnız Efe (1964)
Erkek Ali (1964) - Ali
Yarın Bizimdir (1963)
Korkusuz Kabadayı (1963)
Gecelerin Hakimi (1963)
Rüzgarlı Tepe (1963)
Öksüz Hasan (1963)
Hancının Kızı (1963)
Beyoğlu Piliçleri (1963) - Süleyman
Başımı Belaya Sokma (1963) - Demir
Çıkar Yol (1962)
Dağlar Bulutlu Efem (1962)
Bardaktaki Adam (1962)
Aşk Bekliyor (1962)
Boşver Doktor (1962)
Beş Kardeştiler (1962)
Kurşun Yağmuru (1962)
Silah Arkadaşları (1962)
Çöpçatan (1962) - Orhan
Ümitler Kırılınca (1962) - Nejat
Düğün Alayı (1961) - Erol
Kaderin Önüne Geçilmez (1961)
Şoför Ahmet (1961) - Ahmet
Ayşecik Şeytan Çekici (1960)
Gece Kuşu (1960) - Ali
Namus Uğruna (1960) - Eşref
Beklenen Bomba (1959) - Yzb. Kudret
Dağlar Şahini Yörük Efe (1959)
Düşman Yolları Kesti (1959) - Yzb. Nazmi
Hayatım Sana Feda (1959)
Unutulmayan Aşk / Zeynebim (1959)
Civan Ali (1958)
Kumpanya (1958)
Ninni Talihsiz Yetime (1958)
Sokak Çocuğu (1958)
Bir Şoförün Gizli Defteri (1958) - Şoför Erol
Kin (1957)
Ceylan Emine (1957)
Öksüz Ayşe (1957)
Yangın (film)Yangın (1956)
Zeynep'ın İntikamı (1956)
Şehir Yıldızları (1956)
Yetim Yavrular (1955)
Kanlarıyla Ödediler (1955)
Çılgınlar Cehennemi (1954)
Gülnaz Sultan (1954)
Ölüme Giden Yol (1954)
Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar / Oyna Kızım Oyna (1954) - Ali
Affet Beni Allahım (1953)
Fedakar Ana (1949)
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