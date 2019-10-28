Esra Ezmeci kimdir?
Esra Ezmeci, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürüten Esra Ezmeci, katıldığı programlarda uzmanlık alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, Esra Ezmeci kimdir?
İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamladı. 2014 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra klinik psikoloji doktorasına başladı. Şu an halen klinik psikoloji doktora eğitimine devam etmektir. 2010 yılında İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Esra Ezmeci bilişsel davranış terapisi, bağımlılık terapisi, aile/çift terapisi ve şema terapi üzerine çeşitli eğitimler aldı.
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