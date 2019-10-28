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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Esra Ezmeci kimdir?

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Esra Ezmeci kimdir?

Esra Ezmeci, konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürüten Esra Ezmeci, katıldığı programlarda uzmanlık alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Peki, Esra Ezmeci kimdir?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamladı. 2014 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra klinik psikoloji doktorasına başladı. Şu an halen klinik psikoloji doktora eğitimine devam etmektir. 2010 yılında İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Esra Ezmeci bilişsel davranış terapisi, bağımlılık terapisi, aile/çift terapisi ve şema terapi üzerine çeşitli eğitimler aldı.

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