Esra Eron Gel Konuşalım’dan neden ayrıldı? Hakan Ural ve Esra Eron arasında neler yaşandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programından ayrılan Esra Eron’un akıbeti merak konusu oldu. Esra Eron, kısa bir süre önce Seda Akgül’ün yerine program ekibine dahil olmuştu. Peki, Esra Eron Gel Konuşalım’dan neden ayrıldı? Hakan Ural ve Esra Eron arasında neler yaşandı?
Esra Eron, Hakan Ural'ın programda fikirlerini beyan etmesine izin vermediği gerekçesiyle "Kadına şiddete hayır" demiş ve TV8'deki 'Gel Konuşalım'dan ayrıldığını açıklamıştı.
Ayrılık haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Esra Eron, şu açıklamayı yapmıştı: "3 ay önce katıldığım Gel Konuşalım programında yayın sırasında kendi fikrimi beyan etme, hür düşüncemi söyleme ve farklı görüşte olduğum konularda partnerimden aldığım saygı sınırları dışında hiçbir yayıncılık etiğine sığmayan yüksek egolu davranışların bana daha fazla zarar vermemesi açısından programdan ayrılma kararı aldım. Kadınların ezilmediği, kadına psikolojik şiddetin olmadığı, kadına daha fazla nezaketin olduğu ve bu alt yapı ile yetişmiş bireylerin çoğaldığı bir Türkiye diliyorum. " demişti.
Eron'un bu sözleri üzerine Hakan Ural, "Bana iftira atıyor. Allah onu ve öfkesini ıslah etsin" diye karşılık verdi. Esra Eron, ayrılık kararının ardından sevgilisiyle Milano'ya gitti.
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