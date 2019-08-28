Esra Erol'da programı ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Yeni sezonu için izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol'da programında geri sayım başladı. 21 Haziran’da sezonu kapatan programın, yeni sezonda başlayacağı tarih televizyon izleyicileri tarafından merak edilirken, yeni sezona dair açıklama geldi. Peki, Esra Erol'da programı ne zaman başlayacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
Gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programının başlayacağı tarih, eylül ayının yaklaşmasıyla beraber merak konusu oldu. Bekleyiş devam ederken Esra Erol’un yeni sezon tarihi, program ekibinde yer alan Caner Toygar tarafından duyuruldu. İşte, Esra Erol'da programı yeni sezon başlangıç tarihi hakkında detaylar.
Programın ekibinde yer alan Caner Toygar, Instagram hesabı üzerinden, Esra Erol'da programının 2 Eylül Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin beş kız çocuğun biridir. Babasının polis olması nedeniyle İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.
Kız lisesi Çini Seramik mezunu olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.
İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol’un Ömer Erol Özbir ve İdris Ali Özbir isminde iki çocuğu var.
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