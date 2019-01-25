Esra Erol'da bugün neden canlı yayınlanmıyor?
Canlı yayınla izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da bu hafta bant çekimi ile izleyici karşısına çıktı. Programı takip eden birçok kişi, internet üzerinden Esra Erol'da neden yok ve neden canlı yayınla yayınlanmıyor sorularına cevap aradı. Peki, Esra Erol'da neden canlı yayınla ekranlara gelmedi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Esra Erol'da neden canlı yayınla yok sorusu, birçok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, Esra Erol'da bugün neden canlı yayınlanmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Programın sunucusu Esra Erol sosyal medya üzerinden, "Normalde dün yayınlanacaktı ama taa gece 8 de bant çekimi yaptık. Bizde bilmiyorduk.. Yani program bugün 16.30 da yayınlanacak.. " açıklamasını yaptı.
Bant yayının nedeni ise bilinmiyor.
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