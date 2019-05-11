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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
11.05.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Esra Erol'a canlı yayında sürpriz

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Esra Erol'a canlı yayında sürpriz

Başarılı sunucu Esra Erol'un canlı yayında doğum günü kutlandı. 

Sevilen sunucusu Esra Erol, kendi adını taşıyan Esra Erol'da programında büyük bir sürprizle karşılaştı. Başarılı sunucu Esra Erol'un canlı yayında doğum günü kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle Esra Erol ve Türk Kızılay’ın ortak kampanyası olan “Kolide Ne var” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında bir video klip yayınlandı. Hediye kolilerinin ulaştırıldığı, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce öğrencinin Esra Erol için doğum günü mesajlarının yer aldığı video klibini izleyen Esra Erol duygusal anlar yaşadı.

Esra Erol'un doğum günü için hayranlarından anlamlı hediye

Köy okullarına mutluluk kolilerin ulaştırıldığı 'kolide ne var' sosyal sorumluluk projesi için bağışta bulunan Esra Erol sevenleri canlı yayında "Bir çocuğa umut olmak, onu gülümsetebilmek sana verilecek en değerli hediye olduğunu düşündük" diyerek yaptıkları bağış karşılığında Kızılay tarafından düzenlenen sertifikayı hediye etti.

Yapılan açıklamada; proje kapsamında bugüne kadar toplamda 750 okula gönderim sağlanırken, 13 bin 491 kız 13 bin 580 erkek toplam da ise 27 bin 74 köy okullarında okuyan öğrencilere mutluluk kolileri teslim edildi.

Esra Erola canlı yayında sürpriz

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