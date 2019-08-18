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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Esra Erol programının yeni sezonu ne zamanı başlayacak?

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Esra Erol programının yeni sezonu ne zamanı başlayacak?

Esra Erol’un yeni sezon tarihi belli oldu. Program ekibinde yer alan Caner Toygar, 21 Haziran’da sezona ara veren Esra Erol’un yayın tarihini Instagram hesabından duyurdu. Peki, Esra Erol programının yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Esra Erol programının yeni sezonuyla ilgili merak edilen detay Caner Toygar’dan geldi. Programdan bir video yayınlayan Toygar, yeni sezon tarihini verdi. Esra Erol yeni sezona programına ATV ekranında 2 Eylül Pazartesi günü merhaba diyecek.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol, 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin beş kız çocuğun biridir. Babasının polis olması nedeniyle İlk, orta ve lise öğrenimini Kütahya’da tamamladı.

Kız lisesi Çini Seramik mezunu olduktan sonra Açık Öğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Maltepe Üniversitesi’nin diksiyon-spikerlik kurslarına katıldı. Sonra Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Lise yıllarından beri yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek’i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı. 2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile evlenen Esra Erol’un Ömer Erol Özbir ve İdris Ali Özbir isminde iki çocuğu var.

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