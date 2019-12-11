Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış
Esra Erol'un, bir döneme damga vuran 'Çemberimde Gül Oya' dizisindeki görüntüleri dikkat çekti. Esra Erol dizide figüran olarak rol almış.
2004-2015 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinin 28'inci bölümünde figüran olarak yer alan Esra Erol'un görüntüsü ortaya çıktı.
Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.
37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.
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