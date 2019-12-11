MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEsra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış
GeriTelevizyon Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
11.12.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış

Esra Erol'un, bir döneme damga vuran 'Çemberimde Gül Oya' dizisindeki görüntüleri dikkat çekti. Esra Erol dizide figüran olarak rol almış.

2004-2015 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinin 28'inci bölümünde figüran olarak yer alan Esra Erol'un görüntüsü ortaya çıktı.

 Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.

37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.


 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle