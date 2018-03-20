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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
20.03.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Esleme kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Esleme'si Leyla Tanlar kaç yaşında?

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Esleme kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Esleme'si Leyla Tanlar kaç yaşında?

Esleme, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin en fazla araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Dizide Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olan Esleme karakterini başarılı oyuncu Leyla Tanlar canlandırıyor. Peki Esleme kimdir? Esleme dizide nasıl bir karakter olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Esleme karakterini canlandıran Leyla Tanlar ve karaktere dair önemli bilgiler...

Esleme karakteri, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olarak bilinen Esleme, kalbinde hiç kötülük olmayan iyi niyetli bir karakter olacak. Peki, Esleme karakterini canlandıracak olan Leyla Tanlar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenler...

ESLEME KARAKTERİNİ CANLANDIRAN LEYLA TANLAR KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, ilk ve orta eğitimini Özel Şişli Terakki okulunda tamamlamış ardından lise eğitimi almak üzere İtalyan Lisesine girmiştir. Gerek lise döneminde gerekse de öncesinde oyunculuğa olan ilgisini gizlemeyen Tanlar, küçük yaşlarda çeşitli çocuk oyunlarında ve tiyatrolarda roller üstlenmeye başlamıştır.

Lise döneminde Akademi 35 buçuktan oyunculuk eğitimi almaya karar veren ve kendisini bu yönde geliştirmeye başlayan Tanlar, aldığı tiyatro eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Dizilerde yer almak üzere seçmelere katıldığı sırada yeteneği fark edilen Leyla Tanlar Paramparça dizisinin kadrosuna seçilmiş ve bu dizide Cansu adı verilen bir karaktere hayat vermeye başlamıştır. Oyuncunun gelecekte başarılı isimlerden birisi olması bekleniyor.

Güzel oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" adlı dizide "Esleme" karakterini canlandırıyor. Dizideki Esleme karakteri, Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızıdır. İçinde kötülük barındırmayan, temiz yürekli bir kızdır. Korkut adında bir yeniçeriye aşık olmasıyla aşkın nasıl bir duygu olduğunu fark edecek ve saf yüreği zamanla yangın yerine dönecektir.

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