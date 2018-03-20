Esleme kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Esleme'si Leyla Tanlar kaç yaşında?
Esleme, Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisinin en fazla araştırılan karakterleri arasında yer alıyor. Dizide Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olan Esleme karakterini başarılı oyuncu Leyla Tanlar canlandırıyor. Peki Esleme kimdir? Esleme dizide nasıl bir karakter olacak? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı Esleme karakterini canlandıran Leyla Tanlar ve karaktere dair önemli bilgiler...
Esleme karakteri, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini seyreden izleyicilerin araştırdığı isim oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızı olarak bilinen Esleme, kalbinde hiç kötülük olmayan iyi niyetli bir karakter olacak. Peki, Esleme karakterini canlandıracak olan Leyla Tanlar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenler...
ESLEME KARAKTERİNİ CANLANDIRAN LEYLA TANLAR KİMDİR?
1997 yılında İstanbul'da doğan Leyla Tanlar, ilk ve orta eğitimini Özel Şişli Terakki okulunda tamamlamış ardından lise eğitimi almak üzere İtalyan Lisesine girmiştir. Gerek lise döneminde gerekse de öncesinde oyunculuğa olan ilgisini gizlemeyen Tanlar, küçük yaşlarda çeşitli çocuk oyunlarında ve tiyatrolarda roller üstlenmeye başlamıştır.
Lise döneminde Akademi 35 buçuktan oyunculuk eğitimi almaya karar veren ve kendisini bu yönde geliştirmeye başlayan Tanlar, aldığı tiyatro eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Dizilerde yer almak üzere seçmelere katıldığı sırada yeteneği fark edilen Leyla Tanlar Paramparça dizisinin kadrosuna seçilmiş ve bu dizide Cansu adı verilen bir karaktere hayat vermeye başlamıştır. Oyuncunun gelecekte başarılı isimlerden birisi olması bekleniyor.
Güzel oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan "Mehmed Bir Cihan Fatihi" adlı dizide "Esleme" karakterini canlandırıyor. Dizideki Esleme karakteri, Çandarlı Halil Paşa’nın küçük kızıdır. İçinde kötülük barındırmayan, temiz yürekli bir kızdır. Korkut adında bir yeniçeriye aşık olmasıyla aşkın nasıl bir duygu olduğunu fark edecek ve saf yüreği zamanla yangın yerine dönecektir.
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