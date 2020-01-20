Eşkıya Dünyaya Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta var mı?

Yeni yıl tatili dolayısıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayın hayatına kısa süreliğine ara verdi. Her hafta ekran başında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü bekleyenlerin, 21 Ocak ATV yayın akışında dizinin yer alamaması nedeniyle kafalarında soru işareti oluştu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise yeni bölüm tarihini duyurdu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar.

EŞKYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YENİ BÖLÜM TARİHİ NETLEŞTİ

Oktay Kaynarca'nın açıklaması şu şekilde;

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; BİLİYORUZ MERAK VE SEVGİYLE HAFTALARDIR BEKLEDİĞİNİZ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’A DÖRT HAFTA ARA VERİLDİ AMA BUNUN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ, TATİL YAPMAK İSTEMEMİZ VS DEĞİL, BİZİM YANİ OYUNCULARININ İNSİYATİFİNDE GERÇEKLEŞEN BİR SÜREÇ DEĞİL, TAMAMEN SEZON ORTASINDA TELEVİZYONLARIN YAYIN POLİTİKALARIYLA İLGİLİ BİR SÜREÇTİR..YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ OLAN 28 OCAK 2020 DE HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL BİR BÖLÜMLE EKRANLARINIZDA OLACAK, ÇOK GÜZEL BİR SEZONU DAHA BERABER PAYLAŞACAĞIZ.. BİZ DE ÖZLEDİK, GÖRÜŞMEK ÜZERE