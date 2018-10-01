Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusu Tunca Aydoğan kimdir?
Tunca Aydoğan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfer oldu. Yılan Hikayesi’nin kötü adamı Kürşat rolüyle tanınan Tunca Aydoğan, 109. bölümde sürpriz bir oyuncu seyirci karşısına çıkacak, rolüne ilişkin detaylar belli olacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusu Tunca Aydoğan kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, müzisyen, yönetmen asistanı ve sunucu Tunca Aydoğan, 10 Haziran 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Çocukluğunda müziğe olan ilgisi nedeniyle Gülseren Sadak'tan piyano eğitimi alan Aydoğan, ilerleyen yıllarda oyunculuğa olan eğilimi nedeniyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alarak 1990 yılında mezun oldu. Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başlayan oyuncu, bir tv filminde reji asistanlığı ve oyunculuk yaparak sinemada çalışma yapmaya başladı. 1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi.
Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol aldı.
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