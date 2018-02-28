Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni karakteri 'Güneş' kimdir?

Ertuğrul Postoğlu 01 Ocak 1959 tarihinde Malatya da dünyaya gelmiştir. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Ertuğrul Postoğlu, İlkay Özdin Postoğlu ile evlidir. Öykü ve Zeynep adın da iki kız çocuğa sahiptir.

Yaklaşık 21 yıl gibi bir süre Kanal D’nin reklamlarında kurumsal bir ses olarak görev almıştır. Usta seslendirme sanatçısı olarak bilinen Ertuğrul Postoğlu sesiyle tanınmaktadır.

Usta oyuncu yaklaşık 30 yıl ses sanatçılığı yapmıştır. 30 yıl üzerine ilk defa 2014- 2016 sezonunda yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği Paramparça dizisinin Avukat Yıldırım karakteri ile televizyon dünyasına ilk adımı atmıştır. Bu tarih öncesinde adını tiyatro sahnelerinde duymuştuk. 18 yıldır Şehir Tiyatrolarında oyuncu olan Ertuğrul Postoğlu, halen Şehir Tiyatrolarında rol almaktadır. Usta oyuncunun tiyatro serüveni ilkokul yıllarında başlamıştır. İlk sahnesi lise döneminde Yerma isimli bir tiyatro oyununda olmuştur. 1990 yılında Şehir Tiyatrolarının gerçekleştirdiği sınavı kazanarak profesyonel tiyatroculuk serüveni devam etmiştir.

Ertuğrul Postoğlu son olarak karşımıza Diriliş Ertuğrul dizisi ile çıkmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterini canlandırıyordu.

Ertuğrul Postoğlu’nun sahne aldığı tiyatro oyunları

Şehir tiyatrolarında yer edinmiş başarılı ses sanatçısı ve oyuncu Ertuğrul Postoğlu’nun sahne aldığı tiyatro oyunları;

İki Arada Bir Yerde; Danis Tanović'in Tarafsız Bölge adlı film senaryosundan oyunmış. İki Arada Bir Yerde, savaşın tam orta yerinde iki taraf haline gelmiş ya da düşürülmüş asker-insanların durumunu anlatıyor. Adları yaşam biçimleri, uğruna savaştıkları değerler, hatta beklentileri, birbirinin benzeri olanları ateş altındaki kokuları, tedirginlikleri, öfkeleri oyunda konu ediliyor. 2015 yapımı oyun Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülüne laik görülmüştür.

Kısasa Kısas; Shakespeare tarafından yazılan KISASA KISAS; adalet, merhamet, ahlaki yetkinlik, evlilik öncesi ilişki, aşk kavramlarını sorgularken; tebdil-i kıyafet sürprizleriyle dolu bir olaylar örgüsüyle, yapılan pazarlıkları, anlaşmaları ve otoriteyi dokunabileceğimiz bir yakınlığa getirip cağdaş dünya sorunlarına yeni bir gözle görmeyi hedefleyen 2015 yapım bir Şehir Tiyatrosudur.

Shakespeare; 19. yüzyılın sonundan günümüze dünya tarihinde yaşanan konuları paylaşıyor. İyiliğin, güzelliğin, ortak düşler kurmanın insanlığın kurtarıcısı olduğu düşüncesini işleyen "Shakespeare", komedyanın anlatım olanaklarından yararlanarak insanlığın sorunlarına dikkat çeken konusu ile 2013 yapım oyun, Ekin Yazın Dostları Tiyatro ödülleri ve Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerine laik görülmüştür.

Mefisto; Tiyatro sanatının gücü ve yetenek gibi kavramların kullanılması sorgulandığı. Klaus Mannın aynı adlı romanından Ariane Mnouchkinein uyarladığı oyunda zorbaya hizmet etmemeyi seçen ve alternatif üretemese bile yoksunluklarda, sürgünlerde, işkencelerde, ölümlerde özgürleşen bireyler ve faşizmin uygulamaları sergilenir. 2009 yapım oyun Afife Tiyatro Ödülleri ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödüllerine laik görülmüştür.

Bir Ata, Krallığım; bin yıllar boyu dizginlenememiş insan hoyratlığının ulaştığı en üst aşama olan 20. Yüzyıl barbarlığına dair bir “masal” oluşturmayı amaçlayan oyun 1997 yapımdır.

Bir Tutkunun Yüzyılı; Muhsin Ertuğrul’un 100. Doğum Yılı Kutlamaları çerçevesinde yaklaşık 150 tiyatro sanatçısının işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir ve bu büyük tiyatro adamının hayatını anlatmaktadır.1992 yapımdır.

Ertuğrul Postoğlu’nun canlandırmış olduğu Bahadır Bey karakteri kimdir?

Başarılı oyuncu Ertuğrul Postoğlu’nun canlandırmış olduğu Bahadır Bey, Candar Bey’in kardeşidir. Candar Bey batıya ilerleyerek büyümeyi, Bahadır Bey ise kalıp ata topraklarını savunmayı tercih etmiştir. Bu durum onu Candar Beyden kopartmıştır. Çok iyi bir savaşçı olması nedeniyle Sultanın gözünde büyük bir itibar kazanmıştır. Çok iyi savaşçı alplar yetiştirmiş, alpların çoğu Sultan ile birlikte katıldığı savaşlarda şehit olmuştur. Moğol ve Eyyübi baskınlarıyla birlikte obası bir avuç insandan ibaret kalmıştır