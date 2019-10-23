Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 144. bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünde Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştı. Önemli kararlar veren Hızır, masa üyelerini topladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 22 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünde yaşanan heyecanlı anların ardından, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları haftaya neler olacağını merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.
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