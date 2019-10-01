Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz salı akşamı sevenleriyle buluştu. Dizinin erkanlara gelen son bölümünde Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçti. Son bölümün ardıdan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1 Ekim Salı akşamı 141 bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan bölümünde heyecanlı anlar ekranlara yansıdı. Dizinin hayranları son bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte, merak edilenler...
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin yeni bölümünde, Meftun Ailesi'nin başına geçen Feyyaz'ın, yakın zamanda başına bela olabileceğini anlayan Hızır, vakit kaybetmeden harekete geçer. Hızır Ali'ye gizli bir ekip kurmasını söyleyerek verdiği önemli görevle, düşmanından bir adım önde olmayı amaçlamaktadır. Meftunlardan gelecek tehlikelere karşı kuşandığı silahların, Sevda'ya zarar verip vermeyeceği de herkes tarafından merak konusu olacaktır. Feyyaz'ın en büyük dayanağı olan Melike, Çakırbeylilerle akraba olmamak adına elinden geleni ardına koymaz ve bu konuda gözünü ne kadar edindiği düşmanı Behram, arkasındaki güçler sayesinde silahın satışına mani olacaktır. Etrafını kendi adamlarıyla donatmayı hedeflediği masanın, reisi olmaya göz diken Feyyaz ise bu düşmanlıktan nemalanma fırsatını kaçırmaz. Behram gibi bir düşmanın masadaki yerini kimse kabul etmeyecek olsa da, Hızır, şeytanla karşı karşıya gelebilmek için, onunla aynı yolda yürümesi gerektiğinin farkındadır.
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