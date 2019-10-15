Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 143. bölümde neler oldu?
Salı akşamı izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 143. bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan son bölümünde Çakırbeyli Ailesi zor bir durumun içine girdi. Merak uyandıran bölümün ardından izleyenler dizinin yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 143. bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 15 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, gerilim dolu anlar yaşandı. Dizide Alparslan'ın ölümle burun buruna geldiği anların ardından, haftaya neler olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümde dair detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır ve dostları Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak yaşanan çatışmayla sınırlı kalmadı.
Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar çabuk olmayacak. Haşmet çatışmadan sağ kurtulsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.
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