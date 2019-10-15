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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
Haber Giriş: 15.10.2019 - 23:47, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?  143. bölümde neler oldu?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?  143. bölümde neler oldu?

Salı akşamı izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 143. bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan son bölümünde Çakırbeyli Ailesi zor bir durumun içine girdi. Merak uyandıran bölümün ardından izleyenler dizinin yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 143. bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 15 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, gerilim dolu anlar yaşandı. Dizide Alparslan'ın ölümle burun buruna geldiği anların ardından, haftaya neler olacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar ve yeni bölümde dair detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak  yaşanan çatışmayla sınırlı kalmadı.

Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar çabuk olmayacak. Haşmet çatışmadan sağ kurtulsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

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