Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Haşmet'i Turgut Tunçalp kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı Dayı Haşmet rolüyle giren Turgut Çetinalp, merak edilen isim oldu. Dizide Çakırbeylilerin yeni düşmanı olarak ilan edilen Turgut Tunçalp, son zamanların popüler filmi Müslüm'de de rol almıştır. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalı Dayı Haşmet rolüyle tanınan Turgut Tunçalp kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Façalı Haşmet Dayı olarak katılan Turgut Tunçalp, merak konusu olmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Façalı Dayısı Haşmet kimdir? İşte, yer aldığı projeler;
12 Mayıs 1976 Sakarya’da doğdu. Özel Drama Tiyatrosu’ndan mezun oldu.
Oyunculuk kariyeri boyunca “Ayva Sarı Nar Kırmızı”, “Aşk Mahkumu”, “Şifre”, “Emret Komutanım”, “Ümit Milli”, “Korkusuzlar”, “İki Yabancı”, “Çılgın Kanal”, “Sakarya Fırat”, “Yıldız Masalı”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Merhamet”, “Kaçak”, “Diriliş Ertuğrul", "Rüzgarın Kalbi”, “Vatanım Sensin”, “Rüya” gibi bir çok TV dizisinin yanı sıra “Pars Kiraz Operasyonu”, “Çanakkale 1915”, “Koğuş Akademisi”, “Delisin Deli”, “Daha”ve “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur” sinema filmlerinde yer aldı.
“Gemilerde Talim Var”, “ Evcilik Oyunu”, “Azizname”, “Elveda Saraybosna”, “Açık Aile”, “Kabus Masalı”, “Üç Oda Bir Salon”, “Yetersiz Bakiye” ise izleyiciyle buluşan tiyatro oyunları.
2018 yılında "Çukur” dizisinde konuk oyuncu olarak “Kasım” karakterini canlandırdı.
Son olarak, Ekim 2018’de vizyona girecek olan sinema filmi “Müslüm”de “Mehmet Akbaş” karakterini canlandırmıştır.
Turgut Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olmuştur.
YER ALDIĞI PROJELER
|Müslüm (Film 2018)
|Çukur (TV Dizisi 2018)
|Daha (Film 2018)
|Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yoktur (Film 2017)
|Rüya (TV Dizisi 2017)
|Vatanım Sensin (TV Dizisi 2016)
|Rüzgarın Kalbi (TV Dizisi 2016)
|Delisin Delisin (Film 2014)
|Diriliş (TV Dizisi 2014)
|Kaçak (TV Dizisi 2013 - 2014)
|Koğuş Akademisi (Film 2013
|Çanakkale 1915 (Film 2012)
|Merhamet (TV Dizisi 2013)
|Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi 2011)
|Yıldız Masalı (TV Dizisi 2011)
|Sakarya Fırat (TV Dizisi 2010 - 2011)
|Çılgın Kanal (TV Dizisi 2009)
|İki Yabancı (TV Dizisi 2007)
|Korkusuzlar (TV Dizisi 2007)
|Ümit Milli (TV Dizisi 2006)
|Pars Kiraz Operasyonu (Film 2006)
|Emret Komutanım (TV Dizisi 2005)
|Şifre (TV Dizisi 2005)
|Aşk Mahkumu (TV Dizisi 2004)
|Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi 2004)
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