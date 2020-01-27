Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölüm fragmanında Hızır'ın zor kararı!

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Ocak akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. İlgi gören dizinin yayınlanan fragmanında Tufan ile Cengiz’i bitirmek için Hızır'ın plan hazırlaması, yeni bölümde ilginç anların yaşanacağının sinyallerini verdi. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. bölüm fragmanı ve son bölümün özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.ki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır.

Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez.

Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır..