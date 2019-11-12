Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 147. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Heyecanlı anların yaşandığı dizide, önümüzdeki hafta neler olacağını sabırsızlıkla bekleyenler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. bölüm fragmanını sorguluyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 147. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 12 Kasım Salı akşamı 147. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Hızır Ali'in, Altan tarafından esir alınması damga vurdu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına yönelik merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle rahatça karşısına çıkabileceği Hızır'dan oğlunun canına karşılık çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Hızır teklifi kabul etse de, Tipi'nin beklenmedik hamlesi Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye sokacak. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeyli'nin sabrını sınarken, Melike Meftun da planlar yapmaya devam eder.
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