Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 147. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 146. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. İlgi gören dizinin salı akşamı yayınlanan bölümünde Hızır'ın aldığı son haberden sonra tepkisi merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Yeni sezonu ile yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5 Kasım Salı akşamı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde yaşana heyecanlı anların ardından, haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 147. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu hafta yayınlanacak bölümde Hızır'a yönelik planlarını genişleten Altan, Sevda'nın hamile olmasını öğreniyor mu sorusu merak uyandırdı. Hızır ve Sevda arasında kopan ipler Sevda'nın hamile olması ile yeni bir hal alıyor.
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