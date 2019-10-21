Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölüm fragmanı yayınlandı
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Burak Sergen gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, bu hafta ekranlara gelecek 144. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, fragmanda yeni bölüme dair pek çok ipucu veriliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölümünde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi 22 Ekim Salı akşamı 144. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, bu hafta neler olacağına dair işaretler veriliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu haftaki bölümünde;
Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.
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