Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, bu hafta ekranlara gelecek 141. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, fragmanda yeni bölüme dair pek çok ipucu veriliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi 1 Ekim Salı akşamı 141. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, bu hafta neler olacağına dair işaretler veriliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekranlara gelen bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken, yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli yeni düşmanlar ile karşı karşıya kalırken Meftun Ailesi diziye giriş yaptı. Usta oyuncuların canlandırdığı Meftun Ailesi'nde ilk bölümde oldukça ilginç olaylar yaşanırken, ailenin neler yapacağı da merak konusu.
Meftun Ailesi'nin kızı Sevda ile evlenecek olan Hızır Çakırbeyli, beklemediği bir aile içi hesaplaşmanın içinde buluyor kendisini.
İlk bölümde Meftun Ailesi'nin büyükleri olan Melike ve İbrahim arasında yaşanan konuşmanın ardından Melike, İbrahim'i zehirliyor ve ailenin başına kardeşinin geçmesini sağlıyordu.
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