Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!
GeriTelevizyon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
29.09.2019 - 23:04, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı yayınlandı!

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, bu hafta ekranlara gelecek 141. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi, fragmanda yeni bölüme dair pek çok ipucu veriliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizi 1 Ekim Salı akşamı 141. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda, bu hafta neler olacağına dair işaretler veriliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 141. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekranlara gelen bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken, yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde Hızır Çakırbeyli yeni düşmanlar ile karşı karşıya kalırken Meftun Ailesi diziye giriş yaptı. Usta oyuncuların canlandırdığı Meftun Ailesi'nde ilk bölümde oldukça ilginç olaylar yaşanırken, ailenin neler yapacağı da merak konusu.

Meftun Ailesi'nin kızı Sevda ile evlenecek olan Hızır Çakırbeyli, beklemediği bir aile içi hesaplaşmanın içinde buluyor kendisini.

İlk bölümde Meftun Ailesi'nin büyükleri olan Melike ve İbrahim arasında yaşanan konuşmanın ardından Melike, İbrahim'i zehirliyor ve ailenin başına kardeşinin geçmesini sağlıyordu.

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Beren Saat'ten çok konuşulacak açıklama: Evet, o fotoğraftaki benim!
Dört çocuk daha istiyor!
Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu
Kira 15 okul 75 bin TL! Gülşen ve ailesinin Londra'da yeni hayatı...