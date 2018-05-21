Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 104. bölüm fragmanında sürpriz bir isim ekranlara geldi. Hızrı Çakırbeyli'nin 'Ziya, hangimizi öldürmeye geldin?' sözüyle yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ziya'nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Ziya karakterini canlandıran isim kim?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümde Ziya karakterini canlandıran ismin kim olduğu merak edildi. Dizinin yeni bölümünde ortaya çıkan ismi Hakan Meriçliler canlandıracak.. İşte yeni bölümde yaşanacak olayların özeti
CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır.
Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına Cia'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.
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