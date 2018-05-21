Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.05.2018 - 10:24, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 104. bölüm fragmanında sürpriz bir isim ekranlara geldi. Hızrı Çakırbeyli'nin 'Ziya, hangimizi öldürmeye geldin?' sözüyle yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ziya'nın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki Ziya karakterini canlandıran isim kim?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümde Ziya karakterini canlandıran ismin kim olduğu merak edildi. Dizinin yeni bölümünde ortaya çıkan ismi Hakan Meriçliler canlandıracak.. İşte yeni bölümde yaşanacak olayların özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazda sürpriz isim

CIA'in gözden çıkardığı Ekrem, Hızır'ın ellerinden ölüme yollanırken diğer tarafta Şahin Ağa da Ünal Kaplan'dan intikamını almaya çok yakındır. Düşmanların tek tek yok edildiği günlerde, Ekrem'in otellerine el koyarak legalleşme yolunda adım atan Çakırbeylilerin hevesleri kursaklarında kalır.

Ellerindeki devir işlemlerine ait belgeler dahi Hızır'dan bir adım önde giden Sam'in planlarına engel olamayacaktır. Arkasına Cia'in büyük desteğini alan Kudret'in daha güçlü bir halde korku salmaya devam edeceği aşikardır. Günler geçtikçe dostlarını kaybedip yeni düşmanlar kazanan Hızır'ın ise işleriyle ilgili büyük bir değişime gitmesi artık şart olmuştur. Çakırbeyli hanesinde de huzursuzluk devam etmektedir. Evliliğiyle ilgili kararından dönmeye niyeti olmayan Meryem, anlaşmaya yanaşmayan Hızır ile boşanabilmek için her yola başvurur. Bu yollardan bir tanesinin sonunda ise tüm aileyi parçalayacak bir yıkım olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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