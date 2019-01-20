Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ölüyor mu? 122. bölüm fragmanı yayında!
Ekranlara diğer dizilerde olduğu gibi yaklaşık 1 ay ara veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 122. bölüm fragmanı ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bir önceki bölümde cezaevi içerisinde pusuya düşürülen İlyas Çakırbeyli ağır yaralanmış ve görevliler tarafından anında müdahale edilmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. bölüm fragmanında yer alan görüntülere göre İlyas ölüyor mu? İşte, o bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanında izleyicilerin karşısına çıkan görüntüler akıllarda soru işareti bıraktı. Bir süre ekranlara ara veren dizinin yeni bölümünü merakla bekleyenler için 122. yeni bölüm fragmanını yayınlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 'İlyas öldü mü?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında İlyas ölüyor mu? İşte, o detaylar
EDHO'NUN YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA İLYAS ŞOKU
Son bölümde pusuya düşen İlyas Çakırbeyli için intikam çanlarını çalan Hızır, Façalılardan intikam almak için varını yoğunu ortaya koymuştur. Ailenin reisliğini Alparslan'a devreden Hızır, gereğinin yapılmasını söylemiştir.
Alparslan Çakırbeyli ise hiç gecikmeden işe koyulmuş ve İlyas Çakırbeyli'nin intikamını almak üzere girişimlerde bulunmuştur.
Fragmanın son saniyesinde ise " Benim adım Alparslan Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli'nin intikamı, tüm Façalılar ölene kadar devam edecek" sözlerini sarf etmiş ve mesajı açıkca vermiştir.
İlyas'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı salı akşamı netlik kazanacak.
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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