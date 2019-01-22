Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dikkat çeken fragman! İlyas ölecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir süredir uzak kaldığı seyircisiyle bu akşam yeniden buluşacak. Ailesi dolayısıyla büyük acılar çeken Hızır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 122. yeni bölüm fragmanında intikam adımlarını ciddi boyutlarda atmaya hazırlanıyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölümü ile salı akşamı ekranlara dönüyor. Son bölümde kardeşi İlyas'ın gözleri önünde bıçaklandığını gören Hızır, dizinin 122. yeni bölüm fragmanında büyük intikam hamlesini, yeğeni Alparslan'a devretmiştir. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 122. yeni bölüm fragmanındaki cenaze sahnesi kime ait? İşte, o detaylar
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122.YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YANSIDI?
Dizinin bu haftaki yeni bölümünde intikam çanları daha hızlı çalıyor.
Son bölümde pusuya düşen İlyas Çakırbeyli için intikam çanlarını çalan Hızır, Façalılardan intikam almak için varını yoğunu ortaya koymuştur. Ailenin reisliğini Alparslan'a devreden Hızır, gereğinin yapılmasını söylemiştir.
Alparslan Çakırbeyli ise hiç gecikmeden işe koyulmuş ve İlyas Çakırbeyli'nin intikamını almak üzere girişimlerde bulunmuştur.
Fragmanın son saniyesinde ise " Benim adım Alparslan Çakırbeyli, İlyas Çakırbeyli'nin intikamı, tüm Façalılar ölene kadar devam edecek" sözlerini sarf etmiş ve mesajı açıkca vermiştir.
İlyas'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı salı akşamı netlik kazanacak.
YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI
Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.
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