Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinin yayınlandığı son bölümün ardından yeni sezona ne zaman başlayacağı ile merak konusu oldu. İdris ile Zeki'nin oynadığı oyunun damga vurduğu sezon finalinde Fahri ise son noktayı koymuştur. Diğer taraftan kız isteme olayı ise günün sonunda ayrı bir gerginliğe neden olmuştur. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman sorusu, son bölümü izleyen birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, son bölümden bazı detaylar ve yeni bölümün ne zaman başlayacağına dair bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağına dair henüz bir bilgi yer almazken, dizinin yeni sezonunun diğer diziler gibi eylül ayında seyircilerin karşısına çıkması bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
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