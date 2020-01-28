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Televizyon
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm öncesinde 3 yeni fragman yayınlandı

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm öncesinde 3 yeni fragman yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni yıl öncesi verdiği aranın ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü 3 yeni fragman yayınlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanları ve dizinin bu akşamki bölümünde meydana gelecek olaylar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde büyük planların ortasında kalan Çakırbeyliler hem Tufan, hem de Altan'ın hamleleri ile karşı karşıya kalıyor. Yurt dışından dönen Ceylan ise Hızır ve ailesini bekleyen tehlikeleri onlara anlatıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin yeni bölümünde meydana gelen olaylar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN

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