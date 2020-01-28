Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm öncesinde 3 yeni fragman yayınlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni yıl öncesi verdiği aranın ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü 3 yeni fragman yayınlandı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölüm fragmanları ve dizinin bu akşamki bölümünde meydana gelecek olaylar.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde büyük planların ortasında kalan Çakırbeyliler hem Tufan, hem de Altan'ın hamleleri ile karşı karşıya kalıyor. Yurt dışından dönen Ceylan ise Hızır ve ailesini bekleyen tehlikeleri onlara anlatıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin yeni bölümünde meydana gelen olaylar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) January 27, 2020
154.bölüm 3.fragmanı #edho pic.twitter.com/LVjfj251Ea
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz— Eşkiyatv (@eskiyatv) January 26, 2020
154.bölüm 2.fragmanı #edho pic.twitter.com/g4ZTNM117L
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