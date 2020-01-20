Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte EDHO'nun yeni bölümü..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi diğer tüm diziler gibi sezon arasına girmiş ve diğer kanallardaki dizilerin başlamasına rağmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başlamaması izleyicilerde merak uyandırmıştı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından dizinin başlayacağı tarihi açıkladı.

Oktay Kaynarca'nın açıklaması şu şekilde;

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; BİLİYORUZ MERAK VE SEVGİYLE HAFTALARDIR BEKLEDİĞİNİZ EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’A DÖRT HAFTA ARA VERİLDİ AMA BUNUN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ, TATİL YAPMAK İSTEMEMİZ VS DEĞİL, BİZİM YANİ OYUNCULARININ İNSİYATİFİNDE GERÇEKLEŞEN BİR SÜREÇ DEĞİL, TAMAMEN SEZON ORTASINDA TELEVİZYONLARIN YAYIN POLİTİKALARIYLA İLGİLİ BİR SÜREÇTİR..YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ OLAN 28 OCAK 2020 DE HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL BİR BÖLÜMLE EKRANLARINIZDA OLACAK, ÇOK GÜZEL BİR SEZONU DAHA BERABER PAYLAŞACAĞIZ.. BİZ DE ÖZLEDİK, GÖRÜŞMEK ÜZERE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır. İki düşman arasında yapılan pazarlığın, canına karşılık mermilerin yeri olduğunu anlayan Hızır, Tufan ile Cengiz'i birlikte bitirebilmek için bir plan hazırlar. Bu planda en etkili rol oynayacak kişi ise ailesini hiçe sayarak düşmanın tarafında saf tutan Melike Meftun olacaktır. Başlattığı savaşta daha fazla kayıp vermemek için kendine yandaş arayan Tufan, sokaklardaki adamlarından da birlik olmalarını ister. İlyas ve dostları düşmanlarının etrafında toplanmaya başlayacak bu adamlara, Çakırbeylilerin yanında olmak yerine karşısında durmanın nasıl sonuçlanacağını göstermekte gecikmez. Diğer taraftan Hızır da büyük lokma olarak gördüğü Cengiz'in peşinde olacaktır. Cengiz'i yok etmenin başına neler açacağını bilen Hızır, ardında hiçbir iz bırakmayacağı bir plan hazırlar. Çakırbeyliler, Tufan'ı kimsesizleştirecek olan bu hamlelerle tozu dumana katacaklardır. Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.