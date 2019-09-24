Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO saat kaçta başlayacak?

Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği ve 5. sezonu ile ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu olmuştu. Yayınlanan 5. sezon fragmanı ile birlikte dizinin yayınlanacağı tarih ve saat açıklandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekranlara gelecek ve dizi saat 20:00'da başlayacak.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Dizideki rolü Feyyaz Meftun

Feyyaz Meftun, mafya babası ve aynı zamanda silah tüccarıdır. Dört erkek çocuk sahibi olan Feyyaz Meftun, güvenilir birisi olmasına karşın masadaki isimlere güven beslemiyor. Dizide Çakırbeyli ailesiyle düşmanlığıyla öne çıkacak bu ailenin ilerleyen bölümlerde dost olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas16 Haziran 1983, İstanbul doğumlu, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır.