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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO saat kaçta başlayacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO saat kaçta başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu dizinin izleyenleri tarafından beklenirken, gelen fragman ile yayın tarihi ve saati belli oldu. Diziye katılan yeni oyuncularla birlikte hikayenin farklı bir boyut kazandığı ekranlara gelen yeni sezon fragmanı ile dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO bu akşam saat kaçta?

Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği ve 5. sezonu ile ekranlara gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin takipçileri tarafından merak konusu olmuştu. Yayınlanan 5. sezon fragmanı ile birlikte dizinin yayınlanacağı tarih ve saat açıklandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu akşam ekranlara gelecek ve dizi saat 20:00'da başlayacak.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Dizideki rolü Feyyaz Meftun

Feyyaz Meftun, mafya babası ve aynı zamanda silah tüccarıdır. Dört erkek çocuk sahibi olan Feyyaz Meftun, güvenilir birisi olmasına karşın masadaki isimlere güven beslemiyor. Dizide Çakırbeyli ailesiyle düşmanlığıyla öne çıkacak bu ailenin ilerleyen bölümlerde dost olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

SELDA ALKOR KİMDİR?

Selda Alkor, 1943 yılında Konya' da doğdu. Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra sinemaya 1965 Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak başladı. İlk olarak Cumartesi Senin Pazar Benim filmindeki rolü ile başlayan oyuncu, 100 e yakın filmde başrolde oynamıştır. Son yıllarda Asmalı Konak dizisinde Sümbül Karadağ, Çemberimde Gül Oya dizisinde Yurdanur Parmaklıklar ardında (Nur Kurteşi) karakterleri ile karşımıza çıkmıştır. Ayrıca 2010 yılında vizyona giren Mahpeyker: Kösem Sultan filminde Kösem Sultan rolünde oynamıştır.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas16 Haziran 1983, İstanbul doğumlu, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Açelya Elmas'ın kardeşidir. Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır.

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