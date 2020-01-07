Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:42,
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yaşanan olaylardan sonra yeni bölüm ne zaman sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümünde Meryem'in ölmesi şaşırtan bir son olurken, yeni yılda tüm dizilerin araya girmesi ile birlikte EDHO yeni bölüm ne zaman sorusu internette cevap aranan konular arasında. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm ile ilgili bir detay paylaşıldı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü ile ilgili bir detay izleyici ile paylaşılmazken, önümüzdeki hafta yeni bölümün ekranlarda olması bekleniyor.
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